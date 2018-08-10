Чистый убыток НЕФАЗа за полгода вырос на треть

По итогам первой половины 2018 года ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) зафиксировало убыток в 212,3 млн рублей. По сравнению с I полугодием 2017-го показатель вырос на 32,6%.

При этом выручка завода выросла на 8,2% — до 5,32 млрд рублей, следует из отчетности предприятия.

Рост убытков можно объяснить увеличившейся себестоимостью. В январе — июне себестоимость продаж достигла 5,2 млрд рублей.

Убыток от продаж вырос в 3 раза, до 215,95 млн рублей.

В отчете говорится, что НЕФАЗ получил убыток по итогам полугодия по причине опережающего темпа роста себестоимости над темпом роста отпускных цен.

В I квартале предприятие увеличило чистый убыток в 2 раза.

Напомним, что челябинское ООО «Уралавтоком» потребовало банкротства НЕФАЗа.