Средний лимит по кредитным картам в Татарстане снизился до 38 тысяч рублей

В Татарстане средний лимит по кредитным картам во II квартале 2018 года составил 38,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 24%.

При этом, по данным НБКИ, средний размер лимита по России снизился почти на 18% или на 9,8 тысячи рублей — до 45,8 тысячи рублей.



Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт. При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь.