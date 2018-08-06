«Яндекс.Такси» приобретает разработчика онлайн-сервисов, который является резидентом IT-парка Челнов

«Яндекс.Такси» приобретает разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками «Оптеум». Компания с 2012 года является резидентом IT-парка Набережных Челнов.

После закрытия сделки команда «Оптеума» перейдет в «Яндекс.Такси» и продолжит заниматься совершенствованием сервисов. Как отмечают в компании, программа «Оптеума» для таксопарков будет интегрирована в «Диспетчерскую» от «Яндекс.Такси».

Отмечается, что «Оптеумом» пользуются около 200 таксопарков по всей России и в других странах, пишет ТАСС.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов протестировал беспилотный автомобиль «Яндекс».