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В Казани из-за ремонта тепловода временно перекроют улицы Яруллина и Горсоветскую

15:53, 06.08.2018
В Казани из-за ремонта тепловода временно перекроют улицы Яруллина и Горсоветскую
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани временно перекроют движение транспорта на улицах Яруллина и Горсоветской. Это связано с капитальным ремонтом тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ограничения будут действовать:

  • с 7 по 8 августа по ул. Яруллина, на участке от ул. Горсоветской до дома №85 по ул. Декабристов;
  • с 18 по 19 августа по ул. Горсоветской, в районе пересечения с ул. Яруллина.

Ранее стало известно, что в Казани временно перекроют улицу Агрономическую из-за ремонта канализации.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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