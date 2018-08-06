В Казани из-за ремонта тепловода временно перекроют улицы Яруллина и Горсоветскую
В Казани временно перекроют движение транспорта на улицах Яруллина и Горсоветской. Это связано с капитальным ремонтом тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, ограничения будут действовать:
- с 7 по 8 августа по ул. Яруллина, на участке от ул. Горсоветской до дома №85 по ул. Декабристов;
- с 18 по 19 августа по ул. Горсоветской, в районе пересечения с ул. Яруллина.
Ранее стало известно, что в Казани временно перекроют улицу Агрономическую из-за ремонта канализации.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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