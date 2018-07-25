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На Баумана появилась скульптура «Конь-страна»

16:45, 25.07.2018
На Баумана появилась скульптура «Конь-страна»
Фото: kzn.ru

В Казани по улице Баумана напротив выхода со станции метро «Кремлевская» появилась скульптура «Конь-страна».

Автором скульптуры стал финский скульптор татарского происхождения Рафаэль Сайфуллин.

«Фигура коня усыпана множеством мелких деталей с национальным мотивом. На спине бронзового коня на круглом постаменте — подворья татарской деревни с минаретом мечети, на его груди — изображения голубей и надпись «Бәхет сиңа» («Счастья тебе»)», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что место установки выбрали по итогам опроса.

Ранее в Казани к завершению ЧМ-2018 установили скульптуры школьников-футболистов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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