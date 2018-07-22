В Татарстане залезшего на грузовой вагон мужчину ударило током

Вчера вечером, 21 июля, в МЧС поступило сообщение о том, что на станции Юдино остановлен грузовой состав из 36 вагонов сообщением ст. Юдино – ст. Агрыз.

По предварительной информации, мужчина залез на грузовой вагон, перевозящий контейнер, где его ударило током. Менее чем через час после звонка мужчина с грузового вагона был снят и передан сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, на Волге спасли потерявших весло рыбаков. Они дрейфовали три часа. По словам пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, поиск рыбаков осложнялся их неадекватным состоянием. Предполагается, что мужчины были пьяны и из-за этого не могли объяснить, где они находятся. Нашли их вблизи поселка Займище Кировского района Казани.