Минземимущества РТ выставило на торги Mercedes-Benz E 350 за 154 тыс. рублей
Минземимущества РТ выставило на торги Mercedes-Benz E 350. Его стоимость составляет 154 тыс. рублей. Аукцион пройдет 20 августа.
Автомобиль выпущен в 2005 году. У него имеются царапины, а также другие дефекты, например, барахлит коробка передач, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.
Ранее нижнекамскую поликлинику выставили на аукцион почти за 55 миллионов рублей.ОбществоВласть Татарстан
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