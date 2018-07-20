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Минземимущества РТ выставило на торги Mercedes-Benz E 350 за 154 тыс. рублей

13:17, 20.07.2018
Минземимущества РТ выставило на торги Mercedes-Benz E 350 за 154 тыс. рублей
Фото: mzio.tatarstan.ru

Минземимущества РТ выставило на торги Mercedes-Benz E 350. Его стоимость составляет 154 тыс. рублей. Аукцион пройдет 20 августа.

Автомобиль выпущен в 2005 году. У него имеются царапины, а также другие дефекты, например, барахлит коробка передач, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Ранее нижнекамскую поликлинику выставили на аукцион почти за 55 миллионов рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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