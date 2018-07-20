Кировская область лидирует в ПФО по невыплаченным зарплатам

Кировская область стала лидером в рейтинге долгов по зарплате в Приволжском федеральном округе. Статистику приводит Росстат.

Согласно данным на 1 июля, долги по зарплате в регионе достигли 44,2 млн рублей. На второй строчке находится Чувашская Республика — 17,5 млн рублей. Замыкает тройку Саратовская область с 16,6 млн рублей. Стоит отметить, что самые низкие долги — в Удмуртии с показателем в 0,2 млн рублей.

В целом по России суммарная задолженность российских работодателей по заработной плате составила 2,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифры снизились на 0,5%.

Напомним, ранее Минздрав назвал основные причины смертности в Кировской области.