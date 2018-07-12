Китайские инвесторы открыли в Кировской области завод по производству палочек для мороженого

В Кировской области открыли завод «Листрейд» по производству палочек для мороженого.

Предприятие было запущено благодаря сотрудничеству властей региона и инвесторов из Китая. В церемонии участвовал руководитель компании Чжан Хуэйчжун.

Всего на «Листрейд» трудоустроено 120 котельничан. Также на предприятии созданы четыре рабочих места для людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется запустить вторую линию по упаковке палочек для мороженого и создать еще 80 рабочих мест.

«В течение всего процесса строительства и запуска производства мы получали помощь от органов власти области и района. Сегодня я благодарю всех за содействие», — отметил поставщик оборудования для производства Лю Цзинцзе.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмены из Китая хотят построить в Кирове завод глубокой переработки леса.