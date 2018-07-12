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Китайские инвесторы открыли в Кировской области завод по производству палочек для мороженого

09:00, 12.07.2018 2
Китайские инвесторы открыли в Кировской области завод по производству палочек для мороженого
Фото: kirovreg.ru

В Кировской области открыли завод «Листрейд» по производству палочек для мороженого.

Предприятие было запущено благодаря сотрудничеству властей региона и инвесторов из Китая. В церемонии участвовал руководитель компании Чжан Хуэйчжун.

Всего на «Листрейд» трудоустроено 120 котельничан. Также на предприятии созданы четыре рабочих места для людей с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется запустить вторую линию по упаковке палочек для мороженого и создать еще 80 рабочих мест.

«В течение всего процесса строительства и запуска производства мы получали помощь от органов власти области и района. Сегодня я благодарю всех за содействие», — отметил поставщик оборудования для производства Лю Цзинцзе.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмены из Китая хотят построить в Кирове завод глубокой переработки леса.

ЭкономикаИнвестиции Кировская область
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:11
    Смешная новость ! Дожили . Радуемся тому, что китайцы запускают производство палочек))). Мощные инвестиции !
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  • Анонимно 10:08
    Капец новость! 120 человек выпускают палочки для мороженого! Сюрреализм
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