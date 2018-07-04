На ремонт тротуаров в Кирове выделят более 50 млн рублей

На благоустройство тротуаров в Кирове городские власти выделят свыше 50 млн рублей.

Перечень территорий для реконструкции выбрали сами жители в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли участие 48 тысяч кировчан.

В течение нескольких месяцев была проделана работа по инвентаризации территорий, определению сметной стоимости, подготовке документации. В итоге, был сформирован список мест из 20 объектов в четырех районах города.

В настоящее время объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту тротуаров. Все работы должны быть завершены в срок до 30 сентября, добавили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее в Ульяновске тротуарную дорожку замостили надгробными плитами.