В Башкирии пройдет конкурс кумысоделов

Минсельхоз Башкирии организует республиканский конкурс кумысоделов. Он состоится 13 июля после завершения районных этапов конкурса.

Лучшие производители кобыльего молока соберутся в ООО «Санаторий «Юматово», передает пресс-служба министерства.

В Минсельхозе РБ подчеркивают, что в России ежегодно производится около 6 тысяч тонн кумыса и 46% приходится на Башкирию.

Напомним, что в республике планируют запустить первое в мире производство сухого кумыса. Предприниматели даже рассчитывают запустить его в космос.

Ранее губернатор Саратовской области назвал напиток конкурентным преимуществом региона.