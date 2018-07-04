В Башкирии пройдет конкурс кумысоделов
Минсельхоз Башкирии организует республиканский конкурс кумысоделов. Он состоится 13 июля после завершения районных этапов конкурса.
Лучшие производители кобыльего молока соберутся в ООО «Санаторий «Юматово», передает пресс-служба министерства.
В Минсельхозе РБ подчеркивают, что в России ежегодно производится около 6 тысяч тонн кумыса и 46% приходится на Башкирию.
Напомним, что в республике планируют запустить первое в мире производство сухого кумыса. Предприниматели даже рассчитывают запустить его в космос.
Ранее губернатор Саратовской области назвал напиток конкурентным преимуществом региона.ПромышленностьАгропром Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым