В Башкирии запустят первое в мире производство сухого кумыса
В Башкирии готовится к запуску проект по производству сухого кумыса. Подобное предприятие станет первым в мире.
Авторы проекта убеждены, что производство позволит доставлять кумыс на любые расстояния. При этом кобылье молоко сохранит все свои свойства.
«Кумыс не едет дальше ста километров. А мы, высушив его, можем распространить его по всему миру, хоть в космос к космонавтам, без вопросов», — приводит слова руководителя проекта Акрама Горина пресс-служба Минсельхоза Башкирии.
Производство построено в Баймакском районе РБ. По словам Горина, помещения отделаны так же, как медицинские учреждения.
«Мы хотим, чтобы наш продукт мог храниться минимум год, в любых условиях», — подчеркнул руководитель проекта.
В реализации проекта участвуют микробиологи из МГУ, которые изучают свойства бактерий, которые содержатся в кумысе.ПромышленностьАгропром Башкортостан
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