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Айрат Фаррахов поддержал повышение пенсионного возраста

08:57, 28.06.2018 5
Айрат Фаррахов поддержал повышение пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Госдумы России от Республики Татарстан поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста. По его словам, это вызвано необходимостью увеличения пенсии.

«Почему это сейчас необходимо? Потому, что необходимо обеспечить решение стратегической задачи — увеличить размер пенсии, ускорить их уровень роста. Задача такая, что пенсии должны расти примерно так же, как заработная плата в промышленности и в экономике», — цитирует Фаррахова ИА «Татар-информ».

По словам депутата, сейчас в России наблюдается дисбаланс между ростом заработной платы и ростом пенсий. Он пояснил, что пенсия является компенсацией утраченного заработка и должна быть не меньше 40% от утраченной зарплаты.

В России этот показатель составляет 33%, в Татарстане — 41%. Фаррахов считает, что в ближайшие 10 лет, если не менять законы, коэффициент замещения упадет до 23%.

Напомним, что Госдума РФ осенью собирается принять законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    они о себе думают. если бы я бул в госдуме и получал миллионы и не платиль ща жкх гсм авибилеты итд то тоже самое говорил бы. им дали указания с кремля они будут все за.
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  • Анонимно 28 июня
    Эх Единая Росси, что ж вы все, как под копирку.. Своего мнения нет, только то, что прикажут сверху делаете и говорите. Бедная наша страна...
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  • Анонимно 28 июня
    Да, да - согласен - повысьте для г-на Фаррахова - только отправьте его сторожем в школу или в соцслужбу к.л. трудиться клерком - чтобы с 8 утра до 16:00 и за 8 тыр. Он шибко умный? - ниче у нас и акадэмики сторожами работают.
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  • Анонимно 28 июня
    согласен с вышеуказанными авторами. Спускайтесь ближе к народу , засиделись вы там в своих розовых очках ,куда катимся ?
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  • Анонимно 28 июня
    Пусть у него будет зарплата в 25000 а пенсия в 10000.
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