Айрат Фаррахов поддержал повышение пенсионного возраста

Депутат Госдумы России от Республики Татарстан поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста. По его словам, это вызвано необходимостью увеличения пенсии.

«Почему это сейчас необходимо? Потому, что необходимо обеспечить решение стратегической задачи — увеличить размер пенсии, ускорить их уровень роста. Задача такая, что пенсии должны расти примерно так же, как заработная плата в промышленности и в экономике», — цитирует Фаррахова ИА «Татар-информ».

По словам депутата, сейчас в России наблюдается дисбаланс между ростом заработной платы и ростом пенсий. Он пояснил, что пенсия является компенсацией утраченного заработка и должна быть не меньше 40% от утраченной зарплаты.

В России этот показатель составляет 33%, в Татарстане — 41%. Фаррахов считает, что в ближайшие 10 лет, если не менять законы, коэффициент замещения упадет до 23%.

Напомним, что Госдума РФ осенью собирается принять законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

