Кировскую область наводнили поддельные купюры

Многочисленные случаи обнаружения фальшивых денег были зафиксированы в Кировской области за последнюю неделю.

Полицейские изъяли из оборота поддельные купюры достоинством 1000 и 500 рублей, а также 100 рублей. По словам правоохранителей, фальшивки качественно изготовлены, поэтому даже специалистам с первого глаза трудно определить подделку от оригинала, пишет «Девятка.ру».

Так, цветовая гамма рисунка на купюре соответствует оригиналу, имеется имитация защитной металлизированной нити, микроперфорации, микроволокон, водяных знаков и даже метки для людей с ослабленным зрением.

На данный момент полицейские расследуют, откуда появились поддельные купюры в регионе.

Напомним, в l квартале 2018 года в Татарстане обнаружили 115 поддельных купюр.