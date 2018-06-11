Минниханов прибыл с рабочим визитом в Германию

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом во Франкфурт-на-Майне (Германия). Основной целью поездки является участие в международной выставке-конгрессе нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA-2018 (Ахема-2018).

В рамках выставки у президента РТ запланирована беседа с представителями деловых кругов Германии. Также Минниханов посетит промышленный парк Industriepark Höchst (Хехст), сообщает пресс-служба президента РТ.

Вместе с Миннихановым в Германию прибыли вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощники президента РТ Радик Гиматдинов и Ринат Сабиров, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, а также представители татарстанских предприятий, вузов и руководители муниципалитетов РТ.

Ранее уже сообщалось, что Минниханов посетит Германию с 10 по11 июня, но подробности визита не раскрывались.