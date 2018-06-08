Медведеву представили проект «Добрая Казань» и подарили «Дневник добрых дел»

Сегодня на всероссийской конференции «Государство и благотворительность: вместе к общей цели» премьер-министру России Дмитрию Медведеву представили проект «Добрая Казань». Спикером выступил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов.

Проект «Добрая Казань» выступает в качестве ресурсного центра по работе с некоммерческими объединениями. Благодаря его помощи казанские проекты благотворительных фондов получили в 2018 году более 116 миллионов рублей по итогам конкурса Фонда президентских грантов, напомнил Фаттахов.

Соорганизатор конференции, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, представила опыт Казани, как успешный кейс развития благотворительности, особо подчеркнув значимость проекта «Дневник добрых дел». По ее словам, уже направлены предложения в Министерство образования и Министерство просвещения о масштабировании этого проекта, передает мэрия Казани.

Дмитрий Медведев также получил «Дневник добрых дел». Он с интересом рассмотрел его и заявил, что заберет с собой и будет заполнять.

