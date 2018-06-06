Минниханов поддержал идею разбить в Казани сквер имени Аксакова

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил включить проект создания сквера имени Сергея Аксакова в план следующего года.

«Давайте сделаем первый шаг в этой работе. Возможно, стоит рассмотреть вариант и установки там бюста писателя», — заявил Минниханов.

Отмечается, что работа по выбору места, где будет разбит сквер, уже проведена, передает пресс-служба президента со ссылкой на председателя русского национально-культурного объединения в Казани Ирину Александровскую.

Жизнь и творчество писателя тесно связаны с Казанью. Аксаков родился в Уфе, но провел в Казани гимназические и университетские годы. Кроме того, литератор стал первым студентом Казанского университета.



Встреча президента с организацией была приурочена ко Дню русского языка. Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка и 219-летием со дня рождения А.С. Пушкина.