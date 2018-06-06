Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю празднования Дня русского языка и 219-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем русского языка! Традиционно эту дату мы отмечаем в день рождения гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в поздравлении.



По словам президента РТ, русская культура взрастила плеяду великих поэтов, литераторов, мыслителей. Среди них особое место занимает великий татарский поэт Габдулла Тукай.

«Путеводной звездой для многих стали произведения писателя и просветителя Льва Николаевича Толстого. 2018 год в Республике Татарстан объявлен Годом Льва Толстого», — напомнил Минниханов.

Он подчеркнул, что важно приумножать культурное богатство, передаваемое из поколения в поколение и отраженное в бессмертных литературных произведениях, сохранять высшие человеческие идеалы.

«Пусть День русского языка станет для всех нас праздником красоты и силы великого русского слова! От всего сердца желаю вам счастья, гармонии и добра! С праздником!» — заключил президент РТ.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов опубликовал видео со стихотворениями Пушкина.