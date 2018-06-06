Обвиняемому в педофилии экс-директору кировского «Титаника» продлили арест

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кировской области

Первомайский районный суд Кирова продлил срок заключения под стражей экс-директору пляжа «Титаник» Игорю Глухих, обвиняемому в педофилии. Мужчина пробудет в СИЗО до 2 июля.

По версии следствия, в 2017 году на лето в кировский центр отдыха трудоустроились девочки 14 лет. В период их работы директор пляжа «Титаник» неоднократно приставал к несовершеннолетним, систематически совершая развратные действия.

О скандальном расследовании стало известно общественности города осенью 2017 года. Полицейским удалось установить, что пострадавшими от рук Глухих стали пять детей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как писали местные СМИ, сам Глухих свою причастность к совращению детей не признает и отстаивает свою невиновность с помощью команды адвокатов. На данный момент уголовное дело находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в этом году в Государственную думу внесли комплексный законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.