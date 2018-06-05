Россия передала Казахстану часть Байконура

Россия передала Казахстану всю инфраструктуру для запусков ракет «Зенит» на космодроме Байконур.

Оформление документов пока не завершено и требует утверждения на межправительственном уровне. Процедура может продлиться еще три—шесть месяцев, передает слова и. о. аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубека Оралмагамбетова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что космодром Байконур в Казахстане, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, станет гражданским объектом до конца года. Всем военнослужащим, прикомандированным к космодрому, предложат остаться в статусе гражданских специалистов и уволиться из армии.