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Россия передала Казахстану часть Байконура

11:32, 05.06.2018
Россия передала Казахстану часть Байконура
Фото: mil.ru

Россия передала Казахстану всю инфраструктуру для запусков ракет «Зенит» на космодроме Байконур.

Оформление документов пока не завершено и требует утверждения на межправительственном уровне. Процедура может продлиться еще три—шесть месяцев, передает слова и. о. аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубека Оралмагамбетова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что космодром Байконур в Казахстане, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, станет гражданским объектом до конца года. Всем военнослужащим, прикомандированным к космодрому, предложат остаться в статусе гражданских специалистов и уволиться из армии.

ПромышленностьМашиностроение
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