От урагана в Приволжском и Центральном федеральном округах пострадали 11 человек

Накануне ряд регионов посетил ураган. Всего в Центральном и Приволжском федеральных округах были госпитализированы 11 человек, в том числе 5 детей, пострадавших от упавших деревьев и различных конструкций.

Во Владимирской области во время урагана двое детей пострадали от падения деревьев. В Нижнем Новгороде три человека с травмами легкой и средней степени тяжести были доставлены в больницы, передает «Коммерсантъ».

В Татарстане из-за урагана погиб один человек, еще трое пострадали.

В результате буйства стихии электроснабжение было прервано в нескольких десятках населенных пунктов по РТ и из-за него отменили празднования в честь завоевания Кубка Гагарина. «Реальное время» собрало факты о последствиях ураганного ветра.