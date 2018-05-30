Японский девелопер «Ида Сангё Рус» заявляет о старте продаж и презентует под Казанью демонстрационный дом

Фото: «Ида Сангё Рус»

Приятная новость в мире строительства загородных жилых домов в Татарстане и России — приход в Татарстан компании «Ида Сангё Рус» — дочерней структуры холдинга IIDA GROUP HOLDINGS — лидера малоэтажного деревянного домостроения в Японии.

«Ида Сангё Рус» привнесла в российское деревянное домостроение всю свою японскую точность, ответственность, эргономичность, экологичность, бережное отношение к расходу энергии, гарантии и другие важные качества для последующей счастливой эксплуатации дома и жизни в нем.

Дома строятся по адаптированной к российским условиям традиционной японской технологии домостроения JWT, в которой сочетаются стоечно-балочный метод строительства и технология конструкционных стеновых панелей. Стоечно-балочный метод обеспечивает прочность несущей конструкции и дает определенную свободу при проектировании зданий. Конструкционные стеновые панели придают дому дополнительную жесткость, сейсмо- и ветроустойчивость. Благодаря равномерному распределению нагрузки между стенами, перекрытиями и крышей дома достигается высокая прочность всей конструкции в целом.

Компания предлагает своим клиентам дома, полностью готовые для проживания! Таким образом сокращены расходы времени, сил и средств клиента на проведение внутренних и отделочных работ. Это именно тот самый случай, когда не просто говорят: «Заезжай и живи», а именно так и делают.

Стоит такое жилье от 42 000 рублей за квадратный метр дома в базовой комплектации. Срок строительства 6 месяцев с момента получения разрешительной документации. Срок эксплуатации такого дома 90 лет. Гарантия – 10 лет.

2 и 3 июня 2018 года с 10.00 до 18.00 компания «Ида Сангё Рус» будет проводить презентацию демонстрационно-выставочного дома. Приглашаются все желающие. На мероприятии можно будет пройти экскурсию и задать все интересующие вопросы консультантам, а также получить сертификат на скидку 50 000 рублей при покупке дома до 31.05.2019 года.

Необходима предварительная запись на презентацию по телефону 8 (843) 245-17-77.

Адрес выставочного дома: Пестречинский район, Коттеджный поселок Новые Салмачи, улица Яктылык, дом 2. С 10.00 до 18.00.

Партнерский материал

