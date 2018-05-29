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Пермский край стал лидером в России по производству качественного сливочного масла

10:45, 29.05.2018
Пермский край стал лидером в России по производству качественного сливочного масла
Фото: pixabay.com

Самое качественное сливочное масло производится в Пермском крае. Такие выводы сделало «Роскачество» совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Специалисты ведомства изучили сливочное масло 82 торговых марок по 23 показателям качества и безопасности. В итоге наибольшие баллы заслужили три марки пермского производства — «Вемол» (ООО «Вемол»), «Кунгурское» (АО «Молкомбинат Кунгурский») и «Нытвенское» (ООО «Маслозавод Нытвенский»).

Хорошие показатели помимо пермских производителей у продукции из Нижегородской, Кировской, Тюменской и Омской областей. В числе аутсайдеров оказались несколько марок масла из Ставропольского края, Волгоградской и Амурской областей, пишет «Коммерсант».

В ближайшее время планируется, что эксперты «Роскачества» примут решение о присвоении пермским товарам российского «Знака качества».

Бизнес Кировская область
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