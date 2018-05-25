В Кирове службы отлова собак «искали» их в других регионах

Чиновники из контрольно-счетной палаты Кировской области обнаружили нарушения в работе служб по отлову бездомных животных. Подрядчики заводили фиктивные карточки учета, используя фотографии собак из других регионов.

Таким образом предприниматели пытались выполнить план, передает «ФедералПресс».

Например, в Уржумском районе области была «поймана» собака, потерявшаяся в Нижнем Новгороде.

Также службы отлова подделывали документы о возвращении собак хозяевам, передаче животных на передержку и проведении стерилизации, кастрации, вакцинации.

Подобные нарушения обнаружены в 12 районах Кировской области, сейчас по ним проводит проверку прокуратура. Возбуждены два уголовных дела по фактам мошенничества и служебного подлога.

При этом, резюмируют в ведомстве, общее количество отловленных бездомных собак за последний год уменьшилось почти в четыре раза — с 8 тысяч в 2016 году до 2,2 тысячи в 2017-м. Причина в снижении плана отлова, а также слишком низкой стоимости аукционов и небольших по объему контрактах. Улучшить ситуацию, отметили в ведомстве, помогло бы укрупнение лотов и централизация закупок.