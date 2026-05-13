На сцене театра Камала показали балеты «Шопениана» и «Шехеразада»

На сцене театра Камала в рамках культурной программы КазаньФорум 2026 прошёл вечер одноактных балетов Михаила Фокина. Труппа Мариинского театра представила «Шопениану» — романтическое посвящение эпохе сильфид, и «Шехеразаду» — восточную историю на музыку Римского-Корсакова. Главные партии исполнили Виктория Терёшкина, Кимин Ким, Рената Шакирова и Тимур Аскеров.
