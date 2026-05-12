Нуриевский фестиваль в Казани открылся премьерой балета «Золушка»

XXXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева стартовал в Казани премьерой «Золушки» Сергея Прокофьева в постановке Надежды Калининой. Хореограф назвала спектакль «сказочным, волшебным балом». Музыкальным руководителем выступил Карен Дургарян. В афише фестиваля — «Баядерка», «Корсар», «Дон Кихот», «Шурале», «Грек Зорба», а также приезд труппы Бориса Эйфмана с балетом «Красная Жизель». Фестиваль продлится до конца мая.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.