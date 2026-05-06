В казанском парке Победы состоялась патриотическая акция «Вальс Победы»

В парке Победы в Казани состоялась патриотическая акция «Вальс Победы». Около 300 учащихся казанских школ собрались, чтобы через музыку и танец выразить уважение к подвигу предков. Мероприятие с 2018 года объединило более 12 тысяч жителей Татарстана и направлено на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
