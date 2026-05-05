В Казани простились с художником Александром Простовым-Покровским

В Казани простились с известным живописцем, графиком и театральным художником Александром Простовым-Покровским. Он ушёл из жизни на 76-м году. Церемония прошла в парке усадьбы Сандецкого. Простов-Покровский был обладателем Кубка Сальвадора Дали, золотой медали Европейского круга Франца Кафки, оформлял спектакли в Качаловском театре и сотрудничал с режиссёром Салаватом Юзеевым. Его стиль сам мастер определял как «интеллектуальный реализм».
