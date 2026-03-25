В Нацмузее Татарстана открылась выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан»

В Национальном музее Татарстана открылся выставочный проект «Хранитель тайн: озеро Кабан» из цикла «Казань без окраин». В первом разделе выставки рассказывается об озере как хозяйственно-экологической нише и об истории Ботанического сада, во втором — об освоении пространства через городской фольклор (легенды о ханском кладе, поверья о водяной), в третьем — о социальных практиках (речь идет в том числе о дачной культуре, водных прогулках, гуляньях). Экспозиция будет доступна до 20 апреля.
