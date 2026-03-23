«Ак Барс» повел в серии плей-офф с «Трактором», одержав волевую победу в Казани

«Ак Барс» обыграл в Казани челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина одержала волевую победу в овертайме, отыгравшись с 0:1 по ходу встречи. «Ак Барс» все свои шайбы забросил в третьем периоде, их авторами стали Алексей Пустозеров, Нэйтан Тодд и Александр Барабанов. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды проведут 25 марта в Казани в 19:30 по московскому времени.
