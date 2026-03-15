В КЦ «Чулпан» представили мюзикл «Алые паруса» к 105-летию повести

В культурном центре «Чулпан» состоялась премьера мюзикла «Алые паруса», приуроченная к 105-летию выхода знаменитой повести Александра Грина. Постановка объединила живой вокал солистов филармонии, хореографию ансамбля «Казань», современную музыку и мультимедийные декорации. Герои предстали в новом прочтении: Ассоль — сильная и ироничная, Грэй — импульсивный бунтарь. Сценография и костюмы создают контраст между миром мечты и суровой реальностью Каперны.
