День физкультурника в Казани: как сдвинуть «КАМАЗ»

Казань, как и многие другие города России, 12 августа отмечает День физкультурника. В честь праздника в столице Татарстана прошли спортивные состязания. Любителей активного образа жизни ждала масса различных мероприятий: от плавательных заплывов до легкоатлетического забега участников «Казанского триатлона». В День физкультурника десять казанских атлетов установили новый рекорд — они сдвинули с места КАМАЗы в сцепке общей массой около 100 тонн.
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