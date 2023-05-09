Этот День Победы: возложение цветов к Вечному огню

10:03, 09.05.2023 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском парке Победы прошло торжественное возложение венков и гирлянд воинской славы к Вечному огню. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие.


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