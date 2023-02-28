Наследие Шаляпина: выставка в казанской Ратуше

18:11, 28.02.2023 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казанской Ратуше открылась выставка «Шаляпин: творческое наследие и современность». Посетители могут увидеть письма, сценические портреты и вещи оперного певца, а также подлинные предметы шаляпинской эпохи.


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