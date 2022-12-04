10 фото недели: от «Птицы Зеленой» до «Фемиды» победоносной

00:00, 04.12.2022 10
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Как играют в хоккей настоящие судьи, что рисуют особенные юные художники, какими идеями обогатился Татарстан и кого можно встретить на катке — в сегодняшней фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. На открытии инклюзивной выставки «Птица Зеленая»
  • 3. Церемония награждения победителей ХVIII республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
  • 4—9. Кубок юриста
  • 10. На открытии катка возле «Ак Барс Арены»

Фото: Максим Платонов, Динара Фатыхова


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