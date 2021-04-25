10 фото недели: скоро лето

00:00, 25.04.2021 10
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Накануне майских праздничных выходных Казань стряхивает с себя зимнюю пыль и готовится к открытию летнего сезона. Об этом и о других открытиях минувших 7 дней — фотоподборка «Реального времени».

  • 1—2. Открытие летнего сезона в экстрим-парке «Урам».
  • 3—4. Открытие Татарстанского форума по энергоресурсоэффективности и экологии — ТЭФ-2021 в «Казань Экспо».
  • 5—6. Чемпионат России по синхронному плаванию.
  • 7—9. Открытие выставки «Война и Мир Вадима Сидура».
  • 10. Субботник по борьбе с борщевиком в «Русско-Немецкой Швейцарии».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Роман Хасаев


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