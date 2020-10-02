Новые производства в «Химграде»: транспорт для рыбалки, «смертельный» BACTEBLOCK и дизайнерские маски для президента

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на новых производствах на территории технополиса «Химград» в Казани. Он посетил фабрику по пошиву одежды, цех по строительству лодок для спортивной рыбалки и отдыха, производственные площадки по изготовлению одноразовых медицинских масок, герметизирующей пленки, косметики и ортопедических товаров, светопрозрачных конструкций и прочей продукции.

