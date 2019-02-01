«Повсюду страсти роковые»: Шаляпинский фестиваль открылся оперой «Царская невеста»

22:00, 01.02.2019 35
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

На сцене ТГАТ оперы и балета им.М.Джалиля открылся Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина, который проходит в Казани уже в 37-й раз. Оперный форум традиционно стартовал с премьеры, на этот раз это «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Михаила Панджавидзе. На открытии фестиваля побывали корреспонденты «Реального времени».

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