«Повсюду страсти роковые»: Шаляпинский фестиваль открылся оперой «Царская невеста»

На сцене ТГАТ оперы и балета им.М.Джалиля открылся Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина, который проходит в Казани уже в 37-й раз. Оперный форум традиционно стартовал с премьеры, на этот раз это «Царская невеста» Римского-Корсакова в постановке Михаила Панджавидзе. На открытии фестиваля побывали корреспонденты «Реального времени».