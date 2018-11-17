И в шутку, и всерьез: как «Зенит-Казань» готовится к «газпромовскому дерби»

12:20, 17.11.2018 36 3
1/36
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня вечером волейболисты «Зенита-Казань» встретятся с одноклубниками из Санкт-Петербурга в матче за Суперкубок России. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке казанского «Зенита» и посмотрел, как команда готовится к «газпромовскому дерби».

Распечатать материал

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 нояб
    Удачи ребятам
    Ответить
  • Анонимно 17 нояб
    Шутникам тоже удачи) Тут одно фото сделало весь день) Спасибо и верим в вас, ребята! )
    Ответить
  • Анонимно 17 нояб
    Будем ждать только побед
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи