И в шутку, и всерьез: как «Зенит-Казань» готовится к «газпромовскому дерби»

Сегодня вечером волейболисты «Зенита-Казань» встретятся с одноклубниками из Санкт-Петербурга в матче за Суперкубок России. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке казанского «Зенита» и посмотрел, как команда готовится к «газпромовскому дерби».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии