Татарстанские предприниматели первыми начнут бить в «Набат»

Более 200 предпринимателей изо всех районов Татарстана собрались сегодня на заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. В ходе седьмого расширенного заседания лидеры проектных групп Совета – предприниматели и представители органов власти – представили решения актуальных вопросов бизнеса в Республике Татарстан. В повестке дня: результаты работы по оптимизации требований к экологической отчетности бизнеса, уточнению порядка платы за негативное воздействие на окружающую среду, обеспечению безопасной перевозки детей, организации взаимодействия бизнеса и власти в период проведения ЧМ по футболу - 2018. На заседании побывал фотокорреспондент «Реального времени».