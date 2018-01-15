Татарстанские предприниматели первыми начнут бить в «Набат»

Более 200 предпринимателей изо всех районов Татарстана собрались сегодня на заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. В ходе седьмого расширенного заседания лидеры проектных групп Совета – предприниматели и представители органов власти – представили решения актуальных вопросов бизнеса в Республике Татарстан. В повестке дня: результаты работы по оптимизации требований к экологической отчетности бизнеса, уточнению порядка платы за негативное воздействие на окружающую среду, обеспечению безопасной перевозки детей, организации взаимодействия бизнеса и власти в период проведения ЧМ по футболу - 2018. На заседании побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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