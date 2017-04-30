Volga Fashion Week-2017: «Призраки в доспехах» от Алисы Гагариной vs URBAN, «Прима» и «Орех на асфальте»

20:54, 30.04.2017 60 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Корстоне» прошло гранд-дефиле участников Международной недели моды Volga Fashion Week. Неделя собрала на одной площадке в Казани экспертов и профессионалов в мире моды и стиля, а также начинающих дизайнеров и модельеров со всей России и стран СНГ. Дефиле открыла шоу-коллекция известного дизайнера Алисы Гагариной "GHOSTS IN THE SHELL".

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    на 13м фото великолепная троица )
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    Анонимно 01 мая
    особенно та, что справа........
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