Volga Fashion Week-2017: «Призраки в доспехах» от Алисы Гагариной vs URBAN, «Прима» и «Орех на асфальте»

Сегодня в «Корстоне» прошло гранд-дефиле участников Международной недели моды Volga Fashion Week. Неделя собрала на одной площадке в Казани экспертов и профессионалов в мире моды и стиля, а также начинающих дизайнеров и модельеров со всей России и стран СНГ. Дефиле открыла шоу-коллекция известного дизайнера Алисы Гагариной "GHOSTS IN THE SHELL".
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