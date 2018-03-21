Argus Татарстан 2018. Нефтепереработка, трейдинг, логистика

Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «Argus Татарстан 2018. Нефтепереработка, трейдинг, логистика», которая состоится 21-23 марта 2018 в городе Казань, Россия.

Развитие отечественной нефтепереработки в условиях меняющейся структуры мировых энергетических рынков является стратегической задачей для российской экономики. Вопросы налогового регулирования, ценообразования, технологий производства, повышения эффективности, развития инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата остаются ключевыми для отрасли в контексте растущей конкуренции среди игроков на глобальном рынке.

В рамках мероприятия, которое пройдет в самом инновационном регионе России, специалисты смогут изучить современное состояние и перспективы развития мировой и региональной нефтепереработки, ознакомиться с новыми проектами, а также обсудить возможности сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными компаниями.

Одной из уникальных особенностей конференции «Argus Татарстан 2018. Нефтепереработка, трейдинг, логистика» станет экскурсия на современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана–АО «ТАНЕКО».