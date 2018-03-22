22 марта 2018

XIX Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ

XIX Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ

22–23 марта 2018 г. в Москве состоится «19-й Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ»

Основные темы форума:

  • Диджитализация и защита интеллектуальной собственности (ИС)
  • Методы борьбы с недобросовестными конкурентами
  • Основания для обращения в ФАС, практика защиты
  • Выбор стратегии защиты интеллектуальной собственности за рубежом
  • Правовые вопросы лицензирования
  • Защита товарного знака и брендов — в чем разница?
  • Переход прав на служебные произведения и изобретения; авторские вознаграждения
  • Реформа коллективного управления интеллектуальными правами
  • Защита ИС в странах ЕАЭС
  • Управление ИС. Вопросы коммерциализации прав на результаты научно-технической деятельности (РНТД) и патентование
  • Особенности защиты прав при распространении медийного контента в интернете
  • Специфика охраны IT-решений в России и за рубежом
  • Защита персональных данных
  • Анализ судебной практики по вопросам защиты авторских прав в интернете

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