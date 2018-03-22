XIX Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ

22–23 марта 2018 г. в Москве состоится «19-й Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ»
Основные темы форума:
Подробнее на сайте мероприятия.
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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