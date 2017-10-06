Конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES)

6 октября 2017 года в Казани состоится научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES), организованная Межрегиональным клинико-диагностическим центром (МКДЦ) и «КАЗАНЬ ЭКСПО» при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

MES – это дискуссионная площадка о том, как лучше спроектировать современный медицинский центр и организовать IT-систему в здравоохранении, обеспечить комфорт и безопасность при проектировании общественных зданий.

Более 10 зарубежных спикеров поделятся своим опытом по преобразованию клиник и общественных пространств.

Компания Dutch Hospital Design расскажет о проектировании «клиник будущего» и представит два проекта — клиники, спроектированные в Словакии и в голландском владении Суринам.

Архитектор шведского бюро White Arkitekter, входящего в топ 100 лучших архитектурных компаний мира, Кристер Нильсон, расскажет о проектировании детской клиники Östra Children's Hospital.

Своим опытом в проектировании госпиталей будущего поделится и Дортэ Кристенсен из голландского бюро Atelier Pro. Она представит проект медицинского центра Meander.

Кармен Ротер, cтарший консультант в немецкой компании UKE CONSULT UND MANAGEMENT GMBH выступит на конференции с докладом о трансформации немецкой клиники Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf до уровня современного многопрофильного госпиталя мирового уровня. Клиника была основана в 1884 году и к 1889 году представляла собой комплекс из 70 зданий, возведённых на территории городского парка. Сегодня это современная европейская клиника, которая является крупнейшим медицинским центром северной части Германии, широко известным во всей Европе.

Французская компания Atelier Jacqueline Osty & associés представит на конференции MES проект Парка Мартина Лютера Кинга в Париже.

Директор сингапурской компании Broadway Malyan Эд Бейкер расскажет о проектировании Национального кардиологического центра в Сингапуре.

С программой форума можно ознакомиться на сайте meskazan.ru