17 октября в ГТРК «Корстон» пройдет семинар Радислава Гандапаса «Скрипты и алгоритмы успеха».
Что вы узнаете на тренинге:
Что вы получите в результате:
Узнать подробнее об условиях участия и программе мероприятия можно на официальном сайте семинара или по телефону 8800-555-42-16.
Узнать подробнее об условиях участия и программе мероприятия можно на официальном сайте семинара или по телефону 8800-555-42-16
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