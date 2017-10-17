17 окт. 2017

Семинар Радислава Гандапаса «Скрипты и алгоритмы успеха»

Семинар Радислава Гандапаса «Скрипты и алгоритмы успеха»

17 октября в ГТРК «Корстон» пройдет семинар Радислава Гандапаса «Скрипты и алгоритмы успеха».

Что вы узнаете на тренинге:

  • Профессиональный и личный успех
  • Выбор предназначения: радость и успех в профессии
  • Матрица рационального использования времени
  • 5 опорных принципов успеха
  • Воспитание детей — что мы можем сделать для них
  • Отличие систем ценностей успешного и неуспешного человека
  • Статус и методы его повышения
  • Методы повышения дохода

Что вы получите в результате:

  • узнаете понятные алгоритмы достижения успеха, которые тренер сопроводит жизненными примерами и философскими притчами — так их будет легко запомнить;
  • выполните практические упражнения и превратить новые знания в навыки;
  • послушите, как совместить личную жизнь с карьерой и выделить время на действительно важные вещи;
  • увидите препятствия, которые мешают двигаться вперёд, и понять, как их устранить;
  • разберетесь с тем, как получить ресурсы успеха (деньги, статус, энергию, время);
  • заведете полезные знакомства.

Узнать подробнее об условиях участия и программе мероприятия можно на официальном сайте семинара или по телефону 8800-555-42-16.

Контакты

Узнать подробнее об условиях участия и программе мероприятия можно на официальном сайте семинара или по телефону 8800-555-42-16

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