Семинар Радислава Гандапаса «Скрипты и алгоритмы успеха»

17 октября в ГТРК «Корстон» пройдет семинар Радислава Гандапаса «Скрипты и алгоритмы успеха».

Что вы узнаете на тренинге:

Профессиональный и личный успех

Выбор предназначения: радость и успех в профессии

Матрица рационального использования времени

5 опорных принципов успеха

Воспитание детей — что мы можем сделать для них

Отличие систем ценностей успешного и неуспешного человека

Статус и методы его повышения

Методы повышения дохода

Что вы получите в результате:

узнаете понятные алгоритмы достижения успеха, которые тренер сопроводит жизненными примерами и философскими притчами — так их будет легко запомнить;

выполните практические упражнения и превратить новые знания в навыки;

послушите, как совместить личную жизнь с карьерой и выделить время на действительно важные вещи;

увидите препятствия, которые мешают двигаться вперёд, и понять, как их устранить;

разберетесь с тем, как получить ресурсы успеха (деньги, статус, энергию, время);

заведете полезные знакомства.

Узнать подробнее об условиях участия и программе мероприятия можно на официальном сайте семинара или по телефону 8800-555-42-16.