Российский Форум Маркетинга 2017

«Российский Форум Маркетинга 2017» — Легендарное и ставшее уже традиционным событие, объединяющее всех, кто хочет быть в курсе изменений рынка. Это точка сбора людей, идей и технологий. Если вы собственник, директор по маркетингу, PR, рекламщик и стремитесь к развитию — то это событие для вас.

45 спикеров, 1500 участников, 4 дня и бесконечное число инсайтов.

Ключевыми темами «Российском Форуме Маркетинга 2017» станут:

маркетинговые стратегии;

искуственный интелект;

управление продуктовым портфелем;

нейронные сети;

анализ эффективности;

customer journey;

product development;

роботизация и автоворонки;

цифровая эра;

трансформации рынка;

лидогенерация;

performance marketing;

бренд-платформа.

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Среди спикеров:

Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций);

Алексей Манихин (основатель и генеральный директор Prime Time Forums);

Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes);

Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер);

Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public»).

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.