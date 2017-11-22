«Российский Форум Маркетинга 2017» — Легендарное и ставшее уже традиционным событие, объединяющее всех, кто хочет быть в курсе изменений рынка. Это точка сбора людей, идей и технологий. Если вы собственник, директор по маркетингу, PR, рекламщик и стремитесь к развитию — то это событие для вас.
45 спикеров, 1500 участников, 4 дня и бесконечное число инсайтов.
Ключевыми темами «Российском Форуме Маркетинга 2017» станут:
Среди спикеров:
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.