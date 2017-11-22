22 нояб. 2017

Российский Форум Маркетинга 2017

Российский Форум Маркетинга 2017

«Российский Форум Маркетинга 2017» — Легендарное и ставшее уже традиционным событие, объединяющее всех, кто хочет быть в курсе изменений рынка. Это точка сбора людей, идей и технологий. Если вы собственник, директор по маркетингу, PR, рекламщик и стремитесь к развитию — то это событие для вас.

45 спикеров, 1500 участников, 4 дня и бесконечное число инсайтов.

Ключевыми темами «Российском Форуме Маркетинга 2017» станут:

  • маркетинговые стратегии;
  • искуственный интелект;
  • управление продуктовым портфелем;
  • нейронные сети;
  • анализ эффективности;
  • customer journey;
  • product development;
  • роботизация и автоворонки;
  • цифровая эра;
  • трансформации рынка;
  • лидогенерация;
  • performance marketing;
  • бренд-платформа.

Смотреть программу форума

Среди спикеров:

  • Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций);
  • Алексей Манихин (основатель и генеральный директор Prime Time Forums);
  • Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes);
  • Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер);
  • Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public»).

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.

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