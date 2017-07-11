Пятое расширенное заседание Совета по предпринимательству с участием Президента РТ Рустама Минниханова

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11 июля в КРК «Пирамида» в Казани пройдет пятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. Участие в мероприятии примут более 250 предпринимателей из всех муниципальных районов республики. Заседание пройдет под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В ходе пятого расширенного заседания лидеры проектных групп Совета – предприниматели и представители органов власти — покажут решения актуальных вопросов бизнеса в Республике Татарстан. Над решениями бизнес совместно с ведомствами и министерствами работал на протяжении нескольких месяцев в формате проектных групп — регулярных встреч и поэтапных обсуждений вариантов решения.

На расширенном заседании 11 июля лидеры 8 проектных групп представят результаты работы по упрощению согласования вывесок, снижению давления на бизнес в вопросах муниципального контроля, проведению проверок контрольных органов по жалобам граждан, организации безопасной перевозки групп детей, регламентации выдачи разрешений для беспилотных летательных аппаратов.

В ходе заседания будут представлены итоги исследования бизнес-климата в муниципальных районах Республики Татарстан. Исследование провел Совет по предпринимательству, опросив предпринимателей из всех районов. На заседании Рустаму Минниханову презентуют результаты первого этапа обработки данных исследования.





