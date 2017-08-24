Фестиваль «JAZZ в Кремле» - Rosario Giuliani & Трио Алексея Подымкина feat. Ольга Скепнер

24 августа в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит Rosario Giuliani и Трио Алексея Подымкина совместно с Ольга Скепнер с программой «Великая музыка кино».
В программе:
Музыка Эннио Морриконе и Нино Рота из кинофильмов «Крёстный отец», «Однажды в Америке», «8 1/2», «Сладкая жизнь», «Дорога», «Новый кинотеатр «Парадизо», «Однажды на Диком Западе» в джазовой интерпретации.
Состав коллектива:
Rosario Giuliani — саксофон
Алексей Подымкин — фортепиано
Макар Новиков — контрабас
Александр Машин — барабаны
Ольга Скепнер (вокал)
Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.
Генеральный партнер фестиваля — ООО «СУВАР ХОЛДИНГ»; Официальные партнеры — ClubMed Russia (ООО «КЛАБ МЕД РАША»), ООО «Компаньон СП»; Ведущий информационный партнер — радиостанция «Бим-радио».
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