Фестиваль «JAZZ в Кремле» - «Дмитрий Илугдин Трио»

17 августа в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит «Дмитрий Илугдин Трио».

Лидер Трио – пианист и композитор Дмитрий Илугдин, лауреат молодежной премии «Триумф», пианист и клавишник знаменитого «Арсенала» (с 1999-го по 2009 гг.), творческий партнер Алексея Козлова на протяжении многих лет, один из основателей проекта «Vision Of Sound», автор музыки к художественным и документальным фильмам, участник многих совместных работ, где звучали написанные им произведения. По мнению многих знатоков современной музыки, Дмитрий – абсолютно состоявшаяся творческая личность из инструментальной элиты России.

В 2011-м году Дмитрий Илугдин впервые вынес на суд публики свой авторский материал в едином стиле в виде концертной программы. Проект получил название «Дмитрий Илугдин Трио» и сразу же получил массу положительных отзывов от экспертов, критиков и просто любителей музыки. Весной 2012 года альбом Дмитрия «Никитский Бульвар» вышел на рекорд-лейбле «ArtBeat music». Коллектив активно участвует в джазовой жизни московских клубов и концертных площадок страны. Проект побывал участником таких фестивалей, как «Джазовая Провинция», «Усадьба Джаз». Участники трио — давние коллеги и друзья Дмитрия, московские музыканты экстра-класса – контрабасист Виктор Шестак и барабанщик Петр Ившин.

По стилистической направленности проект «Дмитрий Илугдин Трио» можно смело отнести к современной европейской джазовой музыке. Музыкантам очень близка звуковая и стилистическая концепция лейбла «ECM». Программа в основном состоит из авторских композиций Дмитрия. Исполнительская манера Трио близка к камерной и акустической эстетике, с большим акцентом на мелодизм и гармонические традиции русской музыки.

Состав коллектива:

Дмитрий Илугдин — фортепиано

Виктор Шестак — контрабас, бас-гитара

Петр Ившин — барабаны

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

Генеральный партнер фестиваля — ООО «СУВАР ХОЛДИНГ»; Официальные партнеры — ClubMed Russia (ООО «КЛАБ МЕД РАША»), ООО «Компаньон СП»; Ведущий информационный партнер — радиостанция «Бим-радио».

