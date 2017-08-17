Фестиваль «JAZZ в Кремле» - Sharon Clark & Трио Сергея Васильева

17 августа в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле» выступят Sharon Clark и Трио Сергея Васильева.
Шэрон Кларк — великолепная джазовая вокалистка, обладающая потрясающим тембром голоса и артистизмом. Шэрон является лучшей представительницей традиционной вокальной джазовой школы. Выпускница всемирно известного Berklee College of Music, Шэрóн Кларк одинаково искусно владеет стилями джаз, блюз, соул, фанк и госпел. Шэрон обладает великолепным и самобытным голосом, которым в совершенстве владеет.
Состав коллектива:
Sharon Clark — вокал
Иван Фармаковский — фортепиано
Сергей Васильев — контрабас
Павел Тимофеев — барабаны
Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.
Генеральный партнер фестиваля — ООО «СУВАР ХОЛДИНГ»; Официальные партнеры — ClubMed Russia (ООО «КЛАБ МЕД РАША»), ООО «Компаньон СП»; Ведущий информационный партнер — радиостанция «Бим-радио».
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